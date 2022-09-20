Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Стало известно о желании Эзры Миллера возглавить революцию коренных народов США

Vanity Fair: актер Эзра Миллер хочет возглавить революцию коренных народов Америки
Эзра Миллер

Эзра Миллер. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский актер и звезда «Флэша» Эзра Миллер и 18-летняя экологическая активистка Токата Айрон Айз хотят «возглавить революцию коренных народов Америки». Об этом сообщила мать девушки, ее слова приводит Vanity Fair.

Женщина рассказала, что актер запугивал ее дочь и угрожал ей, когда та была подростком, тем самым пытаясь удержать ее под своим влиянием. Она утверждает, что Миллер использовал для этого наркотические вещества.

Мать активистки добавила, что именно Миллер повлиял на решение ее дочери признать себя небинарным трансгендером. Она пожаловалась на то, что ее семью стали считать трансфобами после того, как они выдвинули обвинения против актера.

По данным издания, актер считает себя мессией, которому предначертано жениться экологической активистке. Отмечается, что подобное Миллеру внушил 55-летний знахарь Джаспер Янг Беар, которого он нанял в качестве духовного наставника после развода родителей.

«Эзра — Иисус, а Токата — апокалиптическая богиня-паучиха коренных американцев. Их союз должен привести к апокалипсису. Вот настоящая причина, по которой все против, чтобы они были вместе», — рассказал собеседник Vanity Fair.

Ранее стало известно, что Эзра Миллер называл себя Иисусом и дьяволом, а также удерживал женщин на своей ферме. Один из источников поведал, что проблемы с ментальным здоровьем у артиста начались в 2019 году, когда его родители развелись. Другой человек из окружения актера рассказал о том, что Миллер стремился завербовать людей в свою «секту».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Два турецких банка отказались работать с картами «Мир»
Россиян предупредили о рисках хранения средств в долларах и евро
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле потушили
Армения заявила о готовности к урегулированию отношений с Азербайджаном
Стало известно о желании Эзры Миллера возглавить революцию коренных народов США
Названы новые риски при покупке жилья этой осенью
В Германии объяснили необходимость приостановки одной из АЭС
В ЕС задумали создать миссию по военной помощи Украине
Россиянам рассказали об условиях получения прибавки к пенсии после 80 лет
США обвинили в превращении украинцев в подопытных кроликов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.