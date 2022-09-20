Набор психически больных для участия в спецоперации на Украине опровергли

Сообщение, что в России набирают психически больных для участия в спецоперации, опровергли

Сообщение о том, что в России набирают психически больных людей для участия в спецоперации на Украине, опровергли.

Первоисточником этих данных выступил пост, опубликованный вечером 5 сентября в Telegram-канале Ukraine NOW [Russia]. В нем говорится, что в России набирают добровольцев для участия в спецоперации на Украине среди психически больных людей.

В качестве источника автор публикации указывает сайт петербургского психоневрологического диспансера №2, где был обнаружен баннер с рекламой военной службы по контракту. Сейчас на сайте этот баннер отсутствует.

Информацию о том, что в России ищут добровольцев для участия в спецоперации среди психически нездоровых граждан, опроверг Telegram-канал «Война с фейками». Как рассказали его представители, в психиатрических клиниках проводят освидетельствование для получения водительских прав или оформления лицензии на приобретение и хранение оружия. В обоих случаях психиатр проверяет на адекватность, оценивает ментальное здоровье и выявляет отклонения.

Целевой аудиторией этого рекламного объявления Telegram-канал называет людей, которые хотят оформить лицензию на оружие или получить водительское удостоверение в петербургском психоневрологическом диспансере, поскольку среди них могут быть те, кто желает принять участие в спецоперации.

Информация о том, что в России набирают добровольцев для спецоперации среди психически больных, не распространилась в российских СМИ. Опровержения со ссылкой на Telegram-канал «Война с фейками» дали газета Metro, интернет-издание spbdnevnik.ru и телеканал «Краснодар».

В социальных сетях тоже можно было встретить посты, опровергающие эти данные. Соответствующие публикации появились в сообществах «Майкоп Адыгея» (48,1 тысячи подписчиков), «Администрация Нефтеюганского района» (2,9 тысячи подписчиков) и на страницах некоторых пользователей во «ВКонтакте».

В «Одноклассниках» на эту тему был обнаружен всего один пост, и это тоже опровержение.