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Холод и отсутствие горячей воды стали поводом для критики польских властей

Экс-премьер Польши Туск обрушился на министра климата из-за условий жизни граждан зимой
СюжетМасочный режим:

Фото: Wiktor Karkocha / Unsplash

Экс-премьер Польши Дональд Туск осудил действующие власти и лично польского министра климата и окружающей среды Анну Москва. Поводом для критики стало отсутствие горячей воды и холод в домах поляков. Об этом Туск написал в личном Twitter-аккаунте.

«У знакомого в квартире 15 градусов и холодная вода в кране. Возможно, это пилотная программа министра Москва на осенне-зимний сезон», — иронично пошутил политик в социальных сетях. В комментариях к публикации пользователи также напомнили, что в апреле этого года страна отказалась от поставок российского угля, и теперь поляки столкнулись с последствиями.

Ранее газета Washington Post сообщила, что в ряде европейских регионов наблюдается нехватка дров и их воровство. «В Польше чиновники уже рассматривают возможность раздачи многоразовых противодымных масок, поскольку, вполне вероятно, зимой полякам придется жечь мусор, чтобы согреться», — говорится в их материале.

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Виктория Кондратьева
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