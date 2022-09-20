Информация о неработающих в России iPhone 14 из США оказалась недостоверной

Информация о неработающих с операторами в России iPhone 14 из США оказалась недостоверной

Информация о том, что ввезенные из США iPhone 14 не работают с российскими операторами связи, оказалась недостоверной.

Портал «Код Дурова» сообщил, что продаваемые на рынке США смартфоны, работающие на технологии eSIM, поддерживают Tele2. Проблема с остальными операторами является технической и будет решена в ближайшее время.

Российские операторы утверждают, что необходимые изменения в ПО будут внесены в течение пары дней, и американские устройства заработают полноценно. Еще один источник сообщил, что проблема возникла на стороне вендора eSIM, и будет решена уже сегодня.

Поддержка eSIM в iPhone появилась с выходом iPhone XS. В настоящее время eSIM в России поддерживают все крупные операторы — Tele2, МТС, Билайн, Мегафон, Сбермобайл.

Сообщение о неработающих с российскими операторами связи iPhone 14 получило распространение в СМИ, при этом о нем написали преимущественно узкоспециализированные издания. Кроме того, в сообщениях уточняется, что проблема носит временный характер и будет вскоре разрешена.