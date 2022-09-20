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Главы МИД Японии и Кореи договорились об укреплении сотрудничества

Главы МИД Японии и Кореи обсудили ситуацию в мире и договорились о сотрудничестве
Есимаса Хаяси

Есимаса Хаяси. Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин в Нью-Йорке встретился со своим японским коллегой Есимасой Хаяси. Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и в мире, а также двусторонние отношения и трехстороннее сотрудничество вместе с США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Южной Кореи.

«Министры согласились продолжать укреплять сотрудничество Южной Кореи, Японии и США и Южной Кореи и Японии, учитывая серьезную ситуацию на Корейском полуострове и быстро меняющуюся в последнее время обстановку в мире», — заявили в дипведомстве.

5 сентября сообщалось, что Южная Корея, Япония и Тайвань начали постепенно отказываться от угля из России. Япония уже заявила, что планирует полностью запретить ввоз российского угля. Южная Корея хочет в 1,5 раза увеличить поставки из Австралии, чтобы снизить зависимость от России.

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Юлия Мискевич
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