Главы МИД Японии и Кореи договорились об укреплении сотрудничества

Главы МИД Японии и Кореи обсудили ситуацию в мире и договорились о сотрудничестве

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин в Нью-Йорке встретился со своим японским коллегой Есимасой Хаяси. Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и в мире, а также двусторонние отношения и трехстороннее сотрудничество вместе с США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Южной Кореи.

«Министры согласились продолжать укреплять сотрудничество Южной Кореи, Японии и США и Южной Кореи и Японии, учитывая серьезную ситуацию на Корейском полуострове и быстро меняющуюся в последнее время обстановку в мире», — заявили в дипведомстве.

5 сентября сообщалось, что Южная Корея, Япония и Тайвань начали постепенно отказываться от угля из России. Япония уже заявила, что планирует полностью запретить ввоз российского угля. Южная Корея хочет в 1,5 раза увеличить поставки из Австралии, чтобы снизить зависимость от России.