Россиянина приговорили к девяти годам за убийство знакомого из-за 50 рублей

В Кисловодске суд приговорил к 9 годам мужчину за убийство знакомого из-за 50 рублей

Суд приговорил к девяти годам лишения свободы ранее судимого жителя Кисловодска за убийство знакомого из-за 50 рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Приговор был вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных.

Суд установил, что в феврале 2020 года подсудимый со своей сожительницей получили в микрофинансовой организации пять тысяч рублей и отправились в кафе. Там они познакомились с двумя посетителями и продолжили застолье вместе. Покинув заведение, компания отправилась по домам, но по дороге один из мужчин выхватил из кармана подсудимого купюру в 50 рублей. Тот разозлился и ударил нового знакомого восемь раз ножом. От полученных ранений мужчина скончался на месте.