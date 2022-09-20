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Макрон понадеялся на разговор с Путиным в ближайшее время

Президент Франции Макрон заявил, что рассчитывает на разговор с Путиным в ближайшие дни

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что надеется на разговор с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время. Его слова передает ТАСС.

Глава государства рассказал, что его разговор с Путиным запланирован на ближайшие дни. По его словам, он коснется в том числе вопросов ядерной безопасной. «Две недели назад мы уже переговорили по этому вопросу. Наши министры работают, вчера наш министр иностранных дел переговорила с российским коллегой на эту тему», — добавил Макрон.

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Виктория Кондратьева
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