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США пообещали меры против России при вхождении в ее состав частей Украины

В Белом доме заявили, что примут меры против РФ при вхождении в ее состав частей Украины

Фото: Pixabay

Власти США будут работать с союзниками над ужесточением санкций в отношении России в случае вхождения в ее состав территорий, которые американская сторона считает частями Украины, пообещал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом пишет ТАСС.

Так, согласно его версии, речь идет о нарушении суверенитета Украины. Салливан подчеркнул, что США на протяжении нескольких месяцев предупреждали об этом.

По словам представителя Белого дома, референдумы о вхождении в состав РФ оскорбляют принципы суверенитета и территориальной целостности, которые лежат в основе международной системы отношений и играют ключевую роль с точки зрения Устава ООН.

Поэтому, заявил Салливан, США и союзники «будут противостоять» шагам Москвы.

Референдумы о присоединении к России пройдут в ДНР и ЛНР с 23 по 27 сентября. В эти же даты состоится голосование в Запорожской и Херсонской областях.

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Марина Совина
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