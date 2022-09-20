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Завлекавших мужчин в дорогие кафе и бары мошенниц задержали сотрудники МВД

В Москве задержали аферистов, завлекавших мужчин с сайтов знакомств в дорогие кафе и бары

Фото: Wu Zhuang / Globallookpress.com

В Москве сотрудники уголовного розыска задержали участников двух мошеннических групп, заманивавших мужчин с сайтов знакомств в «дорогие» заведения с сильно завышенными ценами. Об этом во вторник, 20 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, молодые аферистки знакомились с жертвами в интернете и предлагали им посетить бар или кафе в центре Москвы. Там мужчинам предъявляли многотысячные счета за блюда и напитки.

Один из потерпевших, 27-летний приезжий из ближнего зарубежья, по просьбе девушки привел ее в бар на Садовой-Черногрязской улице. Та сделала заказ, а ее спутнику выставили счет на 30 тысяч рублей. Понимая, что сумма сильно завышена, он отказался платить. Тогда злоумышленники забрали у него телефон, установили на нем мобильное приложение, оформили кредит и перечислили деньги на свой счет.

В похожей ситуации оказался еще один мигрант: он заказал для спутницы лимонад, после чего ему предложили заплатить 35 тысяч рублей. После отказа сотрудники кафе оказали на него моральное и физические давление и потребовали оплатить часть заказа.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в баре на Садовой-Черногрязской улице задержали пятерых подозреваемых. На Земляном Валу были задержаны двое фигурантов — администратор кафе и хозяйка заведения», — добавила Ирина Волк.

В отношении них возбудили два дела о мошенничестве и вымогательстве. Троих поместили под домашний арест, трое находятся под подпиской о невыезде, а одного мужчину отправили в СИЗО.

Сейчас полицейские устанавливают личности всех участников схемы.

Елизавета Новикова
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