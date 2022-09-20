Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Названы раздражающие женщин вещи в мужском гардеробе

Редакторы Men Today назвали футболку-сетку раздражающей женщин вещью в гардеробе у мужчин

Фото: Shutterstock

Редакторы журнала Men Today перечислили вещи в мужском гардеробе, которые раздражают женщин. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

В первую очередь, специалисты призвали мужчин отказаться от прозрачной рубашки или футболки-сетки. По их словам, названные вещи являются слишком откровенными, поскольку их ткань просвечивает соски.

Кроме того, в списке оказались шапка с помпоном и джинсы скинни. С последним упомянутым предметом гардероба нужно быть очень осторожным, предупреждают эксперты. Узкие штаны могут подчеркнуть недостатки фигуры.

В заключение авторы материала особенно выделили украшения, которые мужчины носят в знак принадлежности к какой-нибудь молодежной субкультуре.

Ранее в сентябре редакторы журнала Men Today назвали вещи, которые неуместны в мужском гардеробе. В рейтинге оказались рыбацкий жилет, слишком рваная одежда, угги и армейские ботинки. По мнению специалистов, при составлении своего ежедневного образа необходимо соблюдать меру, а именно не надевать массивные аксессуары и обувь, которая больше относится к женскому гардеробу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
В уголовный кодекс предложили внести понятия «мобилизация» и «военное время»
Стало известно о состоянии попавшего в ДТП с Пускепалисом дальнобойщика
Путин призвал изучать поставляемую Западом на Украину военную технику
Путин заявил о необходимости обеспечить поставки средств поражения в войска
Пентагон задумался о поставках современных танков на Украину
Емельяненко обратился к Дацику и получил ответ
Жители Донбасса рассказали о готовности принять участие в референдуме
Премьер Испании Санчес призвал перестроить систему ООН
Путин порассуждал об оборонной отрасли России
В России подорожало новое жилье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.