Лукашенко заявил о попытках создать «новую Украину» в Белоруссии

Лукашенко заявил о попытках оппозиции свергнуть власть в Белоруссии и присоединить к НАТО

Оппозиция пытается свергнуть власть в Белоруссии, создать новую Украину и присоединить к блоку НАТО. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Все больше и больше получаю информации, что те беглые и их родственники тут залегли тихонько, отлежались; сегодня разворачивают бизнесы и прямо говорят о том, что, вот, мы тут сейчас денежек поднакопим, а потом мы тут устроим бучу», — заявил он.

По словам Лукашенко, на Украине создаются полки или батальоны для свержения власти а также для того, чтобы «оторвать Белоруссию и присоединить к НАТО». «Опять хотят новую Украину здесь в Беларуси создать. Это недопустимо. Я об этом говорю искренне и откровенно. Чтобы знали», — подчеркнул он.

Президент Белоруссии также отметил, что нельзя успокаиваться и отдаляться от событий 2020 года. «Они все время будут крутить-мутить и подкидывать нам эти вопросы. А потом в нужный момент опять пойдут громить, бомбить, издеваться над людьми», — заключил он.

В августе 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов. После этого по всей стране прошли массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев. Ряд оппозиционных политиков был арестован, приговорен к длительным срокам или бежал из страны.