Глава СКР взял на контроль дело о жестоком обращении с детьми в медучреждении

Глава СКР взял на контроль дело о жестоком обращении с младенцами в больнице в Петербурге

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на особый контроль дело о жестоком обращении с младенцами в перинатальном центре в Санкт-Петербурге и поручил следователю доложить ему информацию о проверке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Следственные органы заинтересовались центром после того, как СМИ сообщили, что пациентки больницы жалуются на жестокое обращение к новорожденным со стороны медсестры.

В частности, издание 78.ru утверждает, что в редакцию обратились несколько родителей. Они рассказали, что медсестра учреждения выкручивала детям руки, била, трясла и задавала оскорбительные вопросы. Пусть, дети их и не понимали, но родители отчетливо слышали, как женщина спрашивала младенца «Зачем вы такие рождаетесь? Как ты жить будешь?»

Еще одна родительница забрала ребенка из центра после того, как медсестра не смогла попасть в вену катетером сперва в руку, а затем в ногу. Процедура не удалась, несмотря на то, что медсестра с силой выкручивала конечности ребенка. Заведующая учреждения после жалобы заняла сторону своей сотрудницы.

