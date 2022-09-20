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Глава СКР взял на контроль дело о жестоком обращении с детьми в медучреждении

Глава СКР взял на контроль дело о жестоком обращении с младенцами в больнице в Петербурге

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на особый контроль дело о жестоком обращении с младенцами в перинатальном центре в Санкт-Петербурге и поручил следователю доложить ему информацию о проверке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Следственные органы заинтересовались центром после того, как СМИ сообщили, что пациентки больницы жалуются на жестокое обращение к новорожденным со стороны медсестры.

В частности, издание 78.ru утверждает, что в редакцию обратились несколько родителей. Они рассказали, что медсестра учреждения выкручивала детям руки, била, трясла и задавала оскорбительные вопросы. Пусть, дети их и не понимали, но родители отчетливо слышали, как женщина спрашивала младенца «Зачем вы такие рождаетесь? Как ты жить будешь?»

Еще одна родительница забрала ребенка из центра после того, как медсестра не смогла попасть в вену катетером сперва в руку, а затем в ногу. Процедура не удалась, несмотря на то, что медсестра с силой выкручивала конечности ребенка. Заведующая учреждения после жалобы заняла сторону своей сотрудницы.

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Леонид Микуляк
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