Пресс-секретарь президента России Песков перестал выходить на связь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перестал выходить на связь. Об этом сообщает «Московской комсомолец» в Telegram.

Также сообщается, что Первый канал и RT перестали анонсировать обращение президента России Владимира Путина этим вечером, 20 сентября.

Ранее сообщалось, что Путин планирует выступить с заявлением на тему проведения референдумов на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября.