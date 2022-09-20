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Песков перестал выходить на связь

Пресс-секретарь президента России Песков перестал выходить на связь
СюжетРеферендум в Херсонской области:

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перестал выходить на связь. Об этом сообщает «Московской комсомолец» в Telegram.

Также сообщается, что Первый канал и RT перестали анонсировать обращение президента России Владимира Путина этим вечером, 20 сентября.

Ранее сообщалось, что Путин планирует выступить с заявлением на тему проведения референдумов на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября.

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Марина Совина
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