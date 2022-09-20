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Россиянка перевела на «безопасный счет» мошенников почти 10 миллионов рублей

Жительница Петербурга перевела мошенникам почти 10 млн рублей, возбуждено уголовное дело

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Петербурге 73-летняя местная жительница, поддавшись на уговоры телефонных мошенников, перевела на их счет почти 10 миллионов рублей. Об этом сообщает KP.RU.

Аферисты, представившиеся работниками Центробанка, на протяжении нескольких дней убеждали женщину, что с ее банковскими счетами совершаются мошеннические действия. Преступники внушили жертве перевести сбережения на «безопасный счет», который они указали. В итоге петербурженка перечислила туда 9,6 миллиона рублей.

Через два дня она осознала, что ее обманули. Петербурженка обратилась в полицию, там возбудили уголовное дело.

Потерпевшая является ведущим специалистом в проектном институте атомной промышленности.

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Любовь Ширижик
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