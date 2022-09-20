«Силу Сибири» остановят на ремонт

«Газпром» объявил о приостановке «Силы Сибири» с 22 по 28 сентября для профилактики

Магистральный газопровод из России в Китай «Сила Сибири» будет остановлен на плановый ремонт, сообщается в Telegram-канале «Газпрома».

«С 22 по 29 сентября на газопроводе «Сила Сибири» пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена», — говорится в сообщении.

При этом подобная остановка прописана в договоре между «Газпромом» и китайской CNPC, утверждает компания. Профилактические работы осуществляются дважды в год: весной и осенью.

Необходимость ремонта газовых турбин стала причиной остановки газопровода «Северный поток» в начале сентября. Изначально объявлялось, что работы будут длиться три дня, однако прокачка газа с тех пор так и не была возобновлена. «Газпром» ссылается на невозможность эксплуатации турбины в условиях санкций.