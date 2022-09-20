Пятеро мужчин предстанут перед судом за пытки матросов в Приморье

Перед судом в Приморье предстанут пятеро мужчин, которые пытали матросов на судне

В Приморском крае перед судом предстанут пятеро мужчин, которые выполняли роль сотрудников «службы безопасности» на рыболовецком судне и решили пытками и истязаниями увеличить результативность матросов. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 20 сентября, сообщили в Восточном МСУТ Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, пятеро мужчин устроились на рыбодобывающее морозильное судно сотрудниками службы безопасности. В том числе они должны были контролировать производительность труда матросов-рыбообработчиков. Однако, фигуранты с 2017 по 2021 год, находясь на рыболовном судне в акватории Берингова моря, для улучшения показателей работы матросов не просто следили за ними, а избивали и истязали. По данным издания «Восток-Медиа», один из сотрудников службы безопасности — бывший заключенный из Владивостока. Он один из тех, кто любил оскорблять и избивать матросов.

Скрывать и терпеть истязания матросы отказались после того, как одному из них был причинен тяжкий вред здоровью.

В зависимости от ролей каждого из «безопасников», они пойдут под суд по ряду статей УК РФ: «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия группой лиц в сговоре», «Причинение средней тяжести вреда здоровью», «Истязание» и «Истязание в отношении трех лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Вину в преступлениях обвиняемые не признали, но следствие считает, что проведен значительный объем работы и собраны все необходимые доказательства. Прокурор утвердил уголовное дело, и оно направлено в суд.

