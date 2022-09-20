В Херсонской области попросили Путина поддержать решение о вхождении в Россию

Сальдо попросил Путина поддержать решение о вхождении Херсонщины в РФ после референдума

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо попросил президента России Владимира Путина поддержать решение о вхождении региона в состав Российской Федерации после проведения референдума. Его слова опубликованы в Telegram-канале администрации.

Чиновник отметил, что обращается от имени общественности и жителей Херсонщины, осознавая историческую связь с многонациональным народом России и для определения международной правосубъектности.

«Просим вас, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, при принятии решения на референдуме поддержать выбор жителей Херсонской области о самоопределении и вхождении в состав Российской Федерации», — заявил Сальдо.

Ранее глава администрации Херсонской области назвал дату предстоящего референдума о присоединении региона к России. По его словам, он пройдет с 23 по 27 сентября. Он подписал указ о референдуме по вопросу вхождения области в состав России на правах полноправного субъекта единого государства.

