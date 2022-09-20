Проехавший километр на капоте авто самарский полицейский попал на видео

Проехавший километр на капоте авто нарушителя самарский полицейский попал на видео

В Самарской области на видео попал инспектор ДПС, который около километра проехал на капоте машины нарушителя: полицейский пытался открыть машину и вытащить водителя, но тот резко нажал на педаль газа. Видеокадры «Ленте.ру» во вторник, 20 сентября, предоставили в МВД РФ.

На кадрах, снятых из патрульного авто, видно, как полицейский пытается открыть правую дверь, но она заперта. Полицейский оббегает авто спереди, в этот момент нарушитель поехал, и инспектор оказывается на капоте. Погоня прекращается, когда водитель врезается в другое авто. Жизни и здоровью полицейского ничего не угрожает, нарушитель был задержан.

По данным представителя МВД РФ Ирины Волк, за рулем находился житель Тольятти 2003 года рождения, у которого не было водительских прав.