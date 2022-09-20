Сообщение о займах для отправки солдат на фронт оказалось недостоверным

Информация о предложении взять займ для отправки россиян на фронт оказалась недостоверной

Сообщение о том, что микрокредитная организация предлагает россиянам оформить займ для отправки солдат на фронт, оказалось недостоверным.

16 сентября портал JoyReactor опубликовал картинку, на которой написано «Собери сына на фронт. Займы для населения до 666 000 рублей. Защити свое правительство на 5+». Примечательно, что в описании сайта написано следующее: «Ежедневно на joyreactor.cc появляется большое количество приколов, комиксов, гифок и прочего интересного контента».

Также на картинке написано название организации, якобы предлагающей займы: ООО «МК Кремль-Займ». Однако при проверке информации ни один поисковик не выдает такую компанию. Это может указывать на то, что автор «объявления» написал название несуществующей организации.

25 августа Telegram-канал «Боже, яке кончене!» опубликовал фотографию листовки с предложением взять займ, чтобы собрать ребенка в школу. При этом на ней написано название существующей организации ООО «МК Деньги-Займ». Дизайн листовки очень похож на дизайн листовки, опубликованной порталом JoyReactor. Вероятно автор «объявления» о займах для солдат взял за основу именно эту листовку.

Сообщение о том, что россиянам предлагают взять займ для отправки солдат на фронт, не публиковалось в СМИ. Посты с такой картинкой появились в соцсети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram.