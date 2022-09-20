Двоих россиян и их 19-летнюю подельницу задержали за нападение на стоматолога

В Петербурге двоих россиян и их 19-летнюю подельницу задержали за нападение на стоматолога

В Петербурге правоохранители задержали троих россиян за нападение на стоматолога. Об этом во вторник, 20 сентября, пишет «Фонтанка.ру».

Фигурантами оказались 31-летний житель Северной столицы и его 19-летняя подельница, а также 33-летний житель Псковской области. Оба мужчины ранее были судимы за убийство, при этом младший из них также отбывал наказание за распространение наркотиков и имущественные преступления.

По версии следствия, утром 14 сентября они постучались в квартиру стоматолога на Кузнецовской улице. Когда врач открыл им дверь, сообщники избили его и забрали 150 тысяч рублей.

По факту случившегося было возбуждено дело по статье 161 («Грабеж») УК РФ. Сообщников поместили в камеру для временно задержанных. Известно, что денег у них не нашли.