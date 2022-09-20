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Украинский экипаж замуровали в танке

Комбат «Востока» Ходаковский заявил о замурованном в танке украинском экипаже под Херсоном
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Reuters

Экипаж танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном был замурован внутри боевой машины. Об этом рассказал в своем Telegram-канале комбат батальона «Восток» Александр Ходаковский.

«Танк поднял ствол вверх и начал вращать башней, как бы сигнализируя о сдаче. Наши парни подобрались к машине вплотную и увидели, что люки на танке заварены — экипаж просто замуровали, как в консервной банке, и отправили умирать», — написал он.

Говоря о ситуации под Херсоном, Ходаковский заявил, что украинские военные пытаются вытеснить союзные войска за реку, для чего готовы идти на «беспрецедентные меры».

Ранее на видео попало уничтожение танков ВСУ на Херсонском направлении солдатами из Псковской 76-й дивизии Воздушно-десантных войск России. На кадрах российские бойцы после обнаружения беспилотником танка противника поражают его противотанковым ракетным комплексом.

В апреле сообщалось, что танк Т-72 ВСУ атаковал собственных военнослужащих из группы территориальной обороны. Отмечалось, что командир Т-72 ошибочно принял свои же подразделения за российских военнослужащих и открыл огонь из 120-миллиметровой пушки.

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Алина Гончарова
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