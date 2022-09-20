Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянка впервые побывала в Таиланде и назвала отдых в стране «распиаренным»

Читательницу «Тонкостей туризма» разочаровал отель «на отшибе» и илистый пляж в Таиланде

Фото: Mathew Schwartz / Unsplash

Российская туристка, впервые побывавшая на отдыхе в Таиланде, осталась разочарована поездкой, отметив, что она «не стоила потраченных сил и средств». Своими впечатлениями от азиатского направления она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница уточнила, что была на курорте Паттайя — тур на девять ночей в пятизвездочном отеле на двоих с завтраками обошелся ей в 210 тысяч рублей. Как объяснила девушка, по приезде выяснилось, что заявленный в описании трансфер до гостиницы отсутствует — добраться до нее возможно только на такси или тук-туке, так как объект находится «на отшибе». Еще одним разочарованием стал илистый пляж с мутной водой, а также «полная глушь» вокруг.

«Честно, совсем не впечатлились, считаю, отдых в этой стране слишком распиаренный. Сейчас это не самое выгодное и не самое комфортное направление для россиян. Не понимаю, ради чего люди идут на такие жертвы?» — недоумевает читательница портала.

Материалы по теме:
«Такого нигде не сыщешь» Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
«Такого нигде не сыщешь»Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
12 апреля 2022
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут» Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут»Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
15 сентября 2022

Кроме того, неожиданностью для туристки стал депозит в две тысячи бат, который нужно было отдать при заселении в отель. Россиянка предупредила, что персонал пытается оставить деньги себе, например, предлагая услуги в его счет или вписывая несуществующие расходы. Также путешественницу разочаровал традиционный тайский массаж, который она попробовала в нескольких местах. По ее словам, в Таиланде услуги оказывают «дорого, в спешке и непрофессионально».

«В отеле готовили отлично, большой выбор блюд — как привычных нам из европейской кухни, так и местных интересных блюд. Уличная еда и магазины на курорте тоже порадовали: дешевые и вкусные фрукты, интересная подача и вкусная еда даже в самых невзрачных забегаловках», — выделила плюс Паттайи россиянка.

Помимо прочего, девушку порадовали доступность и большой выбор экскурсий. Она отметила, что приобрести их можно у соотечественников, «оплатив даже на рублевую карту».

Ранее в сентябре российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Таиланде и остановилась в гостях у местных жителей. Она рассказала, что тайцы привыкли к плотному завтраку — так, в 10 часов утра ей предложили суп, большую порцию жареной яичницы со шпинатом и лапшой, тарелку хлеба, жареное мясо, черный кофе и фрукты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Эстония отказалась впустить 10 россиян после запрета на въезд по шенгену
Россиянка впервые побывала в Таиланде и назвала отдых в стране «распиаренным»
Запад обвинили в высокомерии по отношению к России
105-летняя женщина назвала поспособствовавший ее долголетию алкогольный напиток
США призвали Иран прекратить «систематические преследования женщин»
Украинские военные начали искать в Купянске сотрудничавших с Россией граждан
В США назвали условие поставок Украине истребителей F-16
Расчленившего своего друга россиянина задержали
Названы признаки опасных расширений для браузеров
Впервые синтезированы искусственные эукариотические клетки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.