Трое россиян пойдут под суд за сексуальное насилие над другом и убийство

Трое мужчин пойдут под суд за сексуальное насилие над другом и убийство в Тульской области

В Тульской области трое мужчин пойдут под суд за сексуальное насилие над другом, убийство и незаконное хранение оружия. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщает издание «Тульские новости».

По данным издания, фигуранты — мужчины возрастом 20, 27 и 30 лет. В феврале 2022 года компания поссорилась с общим знакомым. Двое мужчин поочередно по несколько раз выстрелили в этого приятеля. Потом тело перетащили в сарай рядом с домом. Позже его там и обнаружили правоохранители.

Самый младший из них лишь подстрекал, потому ему вменяют пособничество в убийстве. Но всем троим также вменяют статью УК РФ о незаконном хранении оружия.

Также источник издания сообщает, что все трое мужчин причастны к сексуальному насилию над общим знакомым. Преступление произошло в 2021 году.