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В ЕС задумались о принятии седьмого пакета санкций против России

Euractiv: ЕС примет седьмой пакет санкций против России из-за референдумов в ДНР и ЛНР

Фото: Johanna Geron / Reuters

Власти стран Евросоюза могут договориться о принятии седьмого пакета антироссийских санкций в том случае, если на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей будут проведены референдумы о вхождении в состав РФ. Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на источники.

Высокопоставленные европейские чиновники пояснили, что новые меры могут в первую очередь коснуться физических лиц, причастных к проведению голосования. В объединении могут также задуматься о введении новых секторальных санкций.

При этом, как отмечает источник Euractiv, неясно, смогут ли в ЕС прийти к единой позиции по вопросу введения антироссийских рестрикций. «Это зависит от того, чего хотят страны-члены объединения, но референдумы и бойни вроде той, что была в Изюме, могут привести к седьмому пакету [санкций]», — пояснил собеседник портала.

Киев выдвинул обвинения в адрес Москвы, утверждая, что российские военные совершали массовые убийства. Основанием для обвинения послужило обнаружение массового захоронения, обнаруженного у Изюма. В ответ российские власти заявили о провокации и подчеркнули, что заявления о захоронении — это инсценировка.

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Виктория Кондратьева
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