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В Кремле порассуждали о провокации Киева в Изюме

Песков заявил, что Киев придерживается в Изюме такого же сценария провокаций, как в Буче
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Бобылев / Reuters

Киевские власти в Изюме придерживаются такого же сценария развития провокации, как это было в Буче. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова передает РИА Новости.

«По одному сценарию все развивается. Это вранье. Это вранье, и, конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории», — сказал представитель Кремля.

Ранее глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что по примеру Бучи Киев может организовать новые провокации в Купянске и других населенных пунктах.

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В апреле власти Украины, а также ряд зарубежных СМИ опубликовали данные, которые якобы доказывают причастность российской армии к убийству мирных жителей Бучи. Были показаны кадры с телами людей, лежащими на улицах города, после того, как подразделения российских войск покинули населенный пункт.

Министерство обороны России, в свою очередь, назвало обвинения со стороны Киева провокацией.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции России на Украине. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой народной республики (ДНР) и ЛНР.

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Никита Абрамов
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