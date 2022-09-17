Глава ЛНР прокомментировал провокацию Киева в Изюме

Глава ЛНР Пасечник: провокация Киева в Изюме нужна только для картинки, о жертвах забудут

Провокация в Изюме с обнаружением массового захоронения нужна Киеву только для картинки в западных СМИ, расследования не будет, а о жертвах скоро забудут. Об этом заявил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в разговоре с ТАСС.

По его словам, по примеру Бучи Киев может организовать новые провокации в Купянске и других населенных пунктах. Сам Пасечник считает, что украинским властям даже не потребовалось предварительного заключения о причинах смерти людей, чтобы обвинить Россию в массовых убийствах.

«Но для "картинки" в западных СМИ это и не нужно, нужны просто жертвы, а убийц назначит Украина и этому должны поверить на слово. А дальше произойдет то же самое, что и весной в Буче: через несколько дней об этих жертвах на западных и украинских телеканалах никто и не вспомнит и даже никакого расследование проводить никто не будет. Вот в этом и вся суть киевского режима», — заключил глава ЛНР.

В апреле власти Украины, а также ряд зарубежных СМИ опубликовали данные, якобы доказывающие причастность российской армии к убийству мирных жителей Бучи. В частности, были показаны кадры с телами людей, лежащими на улицах города поле того, как подразделения Вооруженных сил России покинули населенный пункт. Министерство обороны РФ, в свою очередь, назвало провокацией обвинения со стороны Киева.