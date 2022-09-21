Девушка показала лицо до и после лечения прыщей и прославилась в сети

Блогерша daisyycbj показала чистую кожу после лечения прыщей и восхитила зрителей

Блогерша с никнеймом daisyycbj показала лицо до и после устранения прыщей и прославилась в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала трансформацию, произошедшую с ней за полгода. Так, в марте инфлюэнсерша сняла свою воспаленную кожу с папулами и пустулами (образования на коже в виде узелков и гнойников — прим. «Ленты.ру»), затем она запечатлела несколько стадий лечения препаратом «Роаккутан», в рамках которого постепенно уменьшался очаг воспаления. В конце видео юзерша предстала с чистым лицом без высыпаний. «Я так счастлива сообщить, что сегодня принимаю лекарство последний раз», — призналась она.

Видео набрало 80 миллионов просмотров. В свою очередь, зрители поддержали daisyycb и восхитились ее преображением. «Сложно представить, что ты чувствовала и как это было больно! Ты выглядишь потрясающе!», «Никогда не видел ничего хуже этого, не могу вообразить себе эту боль. Рад, что у тебя все наладилось!», «Мне так жаль, что это с тобой случилось. Рада, что тебе стало лучше», — прокомментировали они.

В июле сообщалось, что блогерша Фэй показала лицо с акне на фото без ретуши и восхитила фанатов. Активистка бодипозитива призналась, что часто получает оскорбления в сети и страдает от критики в адрес своего внешнего вида. В ответ на негативные комментарии она разместила два снимка, на которых продемонстрировала промежуточный результат лечения акне и то, как ее кожа выглядела до терапии.