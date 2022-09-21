Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Прокуратура предупредила об ответственности за участие в незаконных акциях

Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в незаконных акциях

Фото: Александар Джорович / РИА Новости

Прокуратура Москвы предупредила граждан об ответственности за участие в незаконных акциях, призывы к которым распространяются в интернете. Об этом сообщили в ведомстве «Ленте.ру».

«В сети "Интернет", в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию в публичных акциях в Москве и совершению иных противоправных деяний. Указанные массовые мероприятия с органами исполнительной власти в установленном законом порядке не согласованы», — говорится в сообщении.

Прокуратура предостерегла, что распространение этих сведений через соцсети, форумы и другие платформы, а также участие в акциях являются наказуемыми. Содеянное может быть квалифицировано как правонарушение, предусмотренное статьями 20.2 КоАП РФ, 20.3.3 КоАП РФ, либо 51 УК РФ.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о секретном пункте указа о частичной мобилизации
В Минобороны заявили об обстрелах Энергодара украинской артиллерией
Пентагон опубликовал данные о военной помощи Украине
Эстония закроет въезд участвовавшим в СВО россиянам
Власти Киева попросили Германию помочь с пунктами обогрева
Бывший первый замглавы правительства Республики Алтай осужден на 14 лет
Кадыров отреагировал на объявление частичной мобилизации в России
Прокуратура предупредила об ответственности за участие в незаконных акциях
Врач назвал вялость и озноб признаками смертельной болезни
Токаев анонсировал перезагрузку политической системы Казахстана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.