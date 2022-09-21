В «Аэрофлоте» заявили об отсутствии ограничений на продажу авиабилетов

«Аэрофлот» заявил об отсутствии ограничений на продажу билетов из-за частичной мобилизации

Российская авиакомпания «Аэрофлот» не вводит никаких ограничений на продажу авиабилетов на фоне сообщений о начале частичной мобилизации в стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление перевозчика.

В сообщении уточнялось, что авиакомпании группы («Аэрофлот», «Россия» и «Победа») работают в обычном режиме. Ограничения на покупку авиабилетов также отсутствуют.

Ранее в сентябре ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) опровергли сообщения о том, что для покупки билетов мужчинам призывного возраста требуются справки из военкомата. Отмечалось, что подобная информация начала распространяться в Telegram-каналах.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Позже глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. При этом частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву, и студентов.