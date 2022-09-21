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В РЖД опровергли сообщения о введении ограничений на продажу билетов

РЖД опровергли слухи о требовании справок из военкомата для покупки билетов

Фото: Shutterstock

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) опровергли сообщения о том, что для покупки билетов мужчинам призывного возраста требуются справки из военкомата. Об этом пишет РИА Новости.

В РЖД подтвердили, что билеты продаются без ограничений.

Ранее в сентябре член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов заявил о том, что при объявлении частичной мобилизации юридического запрета на выезд за границу нет. По его словам, ограничения вводятся лишь в том случае, если россиянин получил повестку о мобилизации.

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Дарья Рыбак
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