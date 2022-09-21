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В СПЧ высказались о возможности выезда за границу при частичной мобилизации

Член СПЧ Кабанов заявил, что юридического запрета на выезд за границу при мобилизации нет
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Юридического запрета на выезд за границу при объявлении частичной мобилизации нет. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Кабанова, ограничения на выезд могут быть наложены лишь в том случае, если россиянин получил повестку о мобилизации.

При этом, согласно статье 21 закона о мобилизации, гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов и федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране ранее 21 сентября. Позже глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. При этом частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву, и студентов.

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Валерий Розенберг
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В СПЧ высказались о возможности выезда за границу при частичной мобилизации
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