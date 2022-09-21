Бывший первый замглавы правительства Республики Алтай осужден на 14 лет

Бывший первый замглавы правительства Республики Алтай получил 14 лет колонии за взятки

Суд вынес обвинительный приговор бывшему первому заместителю председателя правительства Республики Алтай Роберту Пальталлеру по делу о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Олеся Тодокова.

Экс-чиновник признан виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки. Ему назначено 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный оштрафован на 80 миллионов рублей. Он также должен возместить российскому бюджету ущерб в 136 миллионов рублей.

Следствие и суд установили, что с 2015-го по 2018 год Пальталлер вместе с директором управления капстроительства республики Александром Вайдуровым и гендиректором регионального агентства по ипотечному жилищному кредитованию Михаилом Карпенко организовали строительство системы оснежения горнолыжного комплекса «Манжерок» без проведения экспертизы проектной документации. Пальталлер обеспечил получение госконтракта заинтересованному подрядчику. На его счет было перечислено из бюджета 505 миллионов рублей за фактически невыполненные работы.

Пальталлер через посредника получил от местных предпринимателей 8,2 миллиона рублей. Он еще требовал от застройщика два миллиона рублей, но был задержан. Он не признал вину в инкриминируемых ему преступлениях.

Его соучастники заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, их дела выделены в отдельное производство, они уже осуждены на разные сроки.