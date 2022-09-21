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Туристы раскрыли ситуацию с работой карт «Мир» в Армении и Вьетнаме

TourDom: российские туристы продолжают пользоваться картами «Мир» в Армении и Вьетнаме

Фото: Sergio Photone / Shutterstock

Россияне продолжают пользоваться пластиком «Мир» в Армении и Вьетнаме. Ситуацию с работой карт российской платежной системы порталу TourDom раскрыли отдыхающие в этих странах туристы.

Так, находящиеся в Армении путешественники из России сообщили, что в местных магазинах успешно проходит оплата картами «Мир» Тинькоффа, Райффайзенбанка и ВТБ. Отмечается, что деньги можно снять в банкоматах и отделениях банков «Эвокабанк», «Армбизнесбанк» и «Арарат».

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Более того, директор ереванской туристической компании Just Travel Наира Товмасян также подтвердила, что пластик российской платежной системы по сей день успешно обслуживаются на территории страны. «Много наших туристов пользуются картами и для платежа, и для снятия наличности», — добавила она.

Тем временем отдыхающие во Вьетнаме россияне заявили, что им также удается снять деньги с карт «Мир» с помощью терминала местного банка VRB. По их словам, в настоящее время фактически он единственный работает с российской платежной системой.

Один из собеседников издания напомнил, что другой вьетнамский банк, BIDV, только собирался запустить обслуживание пластика «Мир», однако до сих пор этого не сделал. По всей видимости, его руководство опасается санкций со стороны США.

Ранее в сентябре Центробанк Армении разъяснил ситуацию с использованием в стране карт «Мир». В ЦБ подчеркнули, что местные коммерческие банки сами управляют своими рисками, в том числе связанными со вторичными санкциями.

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Фариза Бацазова
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