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Власти назвали причину взрыва в Севастополе

Губернатор Развожаев назвал причиной взрыва в Севастополе уничтожение беспилотника

Кадр: видео Telegram-канал «РаZVожаев»

Взрыв в Севастополе, о котором сообщали очевидцы, связан с уничтожением плавающего беспилотника. Причину взрыва назвал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Сегодня там была обнаружена часть водоплавающего беспилотного аппарата. После обследования специалисты уничтожили его. Из-за этого многие слышали взрыв», — объяснил глава Севастополя.

Представитель властей подчеркнул, что никакой опасности для жителей города на данный момент нет.

Сообщения от очевидцев о взрыве в Севастополе появились ранее 21 сентября. Они рассказали, что слышали взрыв, также некоторые писали о пролетевшем после взрыва самолете. В Telegram-канале Baza отметили, что пляж, где произошел инцидент, временно оцепила полиция.

В Севастополе 13 сентября на 15 суток продлили высокий уровень террористической опасности.

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Никита Абрамов
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