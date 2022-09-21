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Очевидцы сообщили о взрыве в Севастополе

В соцсетях очевидцы сообщили о взрыве в Севастополе
СюжетВзрыв в Севастополе

Фото: Telegram-канал «Чп / Севастополь»

В сети появились сообщения о взрыве в Севастополе. Об этом очевидцы сообщили в местном Telegram-канале «Чп / Севастополь».

Жители рассказали, что слышали взрыв, также некоторые пишут о пролетевшем после взрыва самолете.

«Очень громкий хлопок, показалось, что даже пошатнулся дом. Окна на месте. Сначала хлопок, потом звук самолета. По горизонту ничего не видно», — пишут жители.

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20 сентября 2022

По данным Baza, набережную, рядом с которой произошел взрыв, временно оцепляла полиция. Саперы взорвали в море мину, добавили в издании.

В Севастополе 13 сентября на 15 суток продлили высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый уровень вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

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Анастасия Шейкина
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