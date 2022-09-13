В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности

Власти на 15 суток продлили в Севастополе «желтый» уровень террористической опасности

В Севастополе на 15 суток продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Об этом говорится на сайте городского правительства.

«Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя», — говорится в сообщении.

Уточняется, что данные меры вводятся на территории города с 18 часов 13 сентября до 18 часов 28 сентября 2022 года.

Режим высокой террористической опасности в Севастополе ввели 1 августа — тогда губернатор города Михаил Развожаев заявил, сейчас Севастополь является прифронтовым городом. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что «желтый» уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.