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Сообщение об остановке продаж билетов без справки оказалось недостоверным

РЖД заявили об отсутствии ограничений на продажу билетов из-за частичной мобилизации в РФ
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Сообщение о том, что российские перевозчики остановили продажи билетов россиянам мужского пола без справки из военкомата, оказалось недостоверным.

Публикации с аналогичным содержанием начали распространяться в проукраинских Telegram-каналах и соцсетях 21 сентября. Один из первых постов появился в Telegram-канале «Инсайдер UA». В нем утверждалось, что на фоне частичной мобилизации, которая была объявлена в России президентом Владимиром Путиным, авиакомпания «Аэрофлот» и РЖД прекратили продажу билетов мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет без предоставления справки из военкомата, которая бы разрешала им перемещение по стране или за границу.

При этом никакие указания на источник данной информации и другие сведения, способные подтвердить ее достоверность, в посте не приводились.

В то же время РЖД в беседе с РИА Новости опровергли информацию о требовании от граждан мужского пола и призывного возраста специальных справок из военкомата при покупке билетов. Согласно заявлению компании, билеты продолжают продаваться без каких-либо ограничений.

На официальном сайте «Аэрофлота», а также в официальном Telegram-канале компании и в официальном паблике в соцсети «ВКонтакте» никаких объявлений о введении ограничений на покупку билетов или дополнительных требований не публиковалось.

Официальных заявлений о введении дополнительных ограничений на перемещение граждан мужского пола по стране и их выезд за рубеж в связи с частичной мобилизацией от российских властей не поступало. Кроме того, в пограничных управлениях ФСБ по Белгородской, Воронежской областях и Чечне также заявили РБК, что указаний по дополнительным ограничениям не получали, и выезд граждан в другие страны осуществляется в прежнем режиме.

Публикация не получила широкий охват в российских СМИ, однако начала распространяться в пабликах и на личных страницах пользователей в соцсетях (здесь, здесь и здесь). При этом во многих федеральных СМИ вышли публикации с опровержением данной информации.

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Варвара Кошечкина
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