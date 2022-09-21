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Немецкий политик рассказал о способах экономии энергии

Сенатор Гамбурга рассказал, что принимает душ с будильником ради экономии воды

Фото: David von Diemar / Unsplash

Сенатор Гамбурга по вопросам охраны окружающий среды Йенс Керстан рассказал о способах экономии энергии, которыми пользуется сам. Его цитирует издание T-online.

«Я сейчас всегда ставлю будильник, чтобы не мыться слишком долго. Как человек, который с трудом собирается по утрам, мне это дается тяжело... К тому же, я единственный член сената, который ездит на служебном электромобиле», — признал он. Кроме того, в целях экономии он еще не включает отопление в своей квартире и старается просто тепло одеваться.

Советы о том, как экономить энергию, дают и другие немецкие политики. Так, премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг в Германии Винфрид Кречман предложил согражданам обтираться тряпкой вместо душа для экономии энергии, а также запустил кампанию Cleverländ, в рамках которой предложил организовать выездные мероприятия экспертов (они будут давать всем желающим рекомендации по экономии).

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Виктория Кондратьева
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