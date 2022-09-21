Президент России Путин заявил о несравнимой востребованности чистого водорода

Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем чистый водород не сравнится по востребованности с возобновляемыми источниками энергии. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин высказался о чистом водороде на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами. «Чистый водород точно будет востребован. Других, альтернативных таких источников энергии, наверное, не просматривается. Ни ветер, ни даже солнце несопоставимо с водородом. По-моему, это самый распространенный компонент в космосе. Это точно совершенно», — сказал президент.

В разговоре с участниками встречи глава государства также отметил, что использование водорода поспособствует развитию многих сфер. «Если нам удастся сделать то, о чем вы сейчас говорите, когда углеводороды будут реально, а не, как сегодня, хотелки у кого-то на Западе, уходить будут реально, если мы будем реализовывать планы, о которых вы сказали, мы сохраним за собой лидерские позиции», — уточнил Путин.

В августе 2021 года в России утвердили концепцию развития водородной энергетики, которая предполагала наращивание экспорта. Предполагалось, что первые проекты появятся после 2025 года, а более масштабное развитие на мировом уровне — после 2035 года.