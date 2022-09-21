Выдвинута гипотеза происхождения жизни в глине

Biophysical Journal: выдвинута гипотеза происхождения доклеточных структур в глине

Ученые Калифорнийского университета выдвинули гипотезу, согласно которой примитивная жизнь, существовавшая в виде доклеточных структур, зародилась в слюдистой глине. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Biophysical Journal.

Исследователи изучили образцы слюдистых глин с помощью атомно-силовой микроскопии и обнаружили, что они являются субстратом для формирования таких биополимеров, как ДНК и пептиды. Присутствие ионов калия в глинах является еще одним аргументом в пользу новой гипотезы, поскольку клетки живых существ имеют высокие концентрации калия.

Источником химической энергии для формирования цепочек аминокислот или нуклеотидов мог выступать солнечный свет, а также механическое взаимодействие листов слюды с потоками воды. Механическая энергия пластин слюды приводила в действие ранние добиотические процессы, такие как образование ковалентных связей, взаимодействие молекулярных комплексов и отпочкование протоклеток до того, как развился молекулярный механизм клеточного деления.

Ранее ученые Фонда прикладной молекулярной эволюции продемонстрировали, что рибонуклеиновая кислота (РНК), которая, как считается, была непосредственным предшественником первых живых клеток, может спонтанно возникать на поверхности базальтового стекла.