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Блогерша рассказала о стыдном случае на съемках со звездами Comedy Club

Блогерша Кросс рассказала о съемках с музыкальной группой USB из шоу Comedy Club

Фото: @karinakross

Популярная российская блогерша Карина Кросс (настоящее имя — Карина Лазарьянц) рассказала о стыдном случае, который произошел с ней на съемках с музыкальной группой USB из шоу Comedy Club. Подробности она раскрыла в эфире YouTube-проекта «Звездные истории».

По словам Кросс, в начале карьеры она снялась в одном из клипов USB. «Я участвовала у них (у группы USB — прим. «Ленты.ру») в съемках, когда еще у меня не было подписчиков и я просто ходила по кастингам. Мне на съемочной площадке понравился парень, очень сильно понравился. (...) Я хотела как-то на него произвести впечатление», — вспомнила она.

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Во время съемок один из участников USB Сергей Гореликов попросил ее сымитировать оргазм перед камерой. Кросс призналась, что ей было бы стыдно это делать, зная, что на нее будет смотреть понравившийся парень. Тогда она попросила знакомую из съемочной группы на время вывести молодого человека с площадки.

«Говорю [знакомой]: "Придумай какой-нибудь предлог, чтобы выйти". Единственный предлог, который она придумала — там котенок застрял на дереве, его надо снять. (...) Они уходят, и в тот момент, когда я начинаю [имитировать оргазм], заходит он и видит (...) мое лицо, которое имитирует», — рассказала она.

Кросс добавила, что потом понравившийся парень подошел к ней и похвалил ее стоны. Как уточнила блогерша, после этого она с ним больше не виделась.

Карина Кросс — российская блогерша. Она прославилась в социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) благодаря юмористическим роликам про отношения с мужчинами и женские проблемы. На ее страницу сегодня подписано более десяти миллионов пользователей. Блогерша также сыграла эпизодические роли в сериалах «Интерны» и «Универ» и появлялась в шоу «Давай поженимся!» и «Звезды в Африке».

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Олег Давыдов
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