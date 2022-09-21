Пилотируемый корабль «Союз МС-22» успешно пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-22» успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

Полет проходил по двухвитковой схеме. Стыковка с модулем «Рассвет» прошла в автоматическом режиме.

На борту «Союза» находятся космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт Франциско Рубио. Также на корабле доставлено около 120 килограммов полезных грузов.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия продолжит работать на МКС до 2028 года. Он уточнил, что после 2024 года Россия будет сотрудничать по проекту станции в зависимости от ее состояния, добавив, что РФ всегда четко выполняет международные обязательства.