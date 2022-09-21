Власти России договорились о регулировании майнинга криптовалют

Депутат Аксаков: ЦБ и Минфин согласовали позицию по регулированию майнинга в России

Центробанк и Минфин договорились о регулировании майнинга криптовалют в России, сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его слова передает «Интерфакс».

В ближайшее время законопроект внесут в Госдуму, при этом его детали пока неизвестны. Сам депутат считает, что властям стоит разрешить майнинг только в регионах с избытком электроэнергии.

«Там, где есть дефицит энергии, с моей точки зрения, надо запретить, а в энергоизбыточных регионах пусть зарабатывают. И производители электроэнергии, они при этом, этот вид деятельности тоже сможет нормально функционировать», — заявил он.

Ранее согласовать позицию по майнингу до 19 декабря потребовал премьер-министр России Михаил Мишустин. По его поручению, Минфин и ЦБ также должны до 1 декабря предложить правительству варианты использования цифрового рубля в бюджетном процессе. Мишустин подчеркнул, что в сложившихся условиях использование цифровых финансовых активов будет способствовать бесперебойной оплате за поставки товаров из-за рубежа и на экспорт.