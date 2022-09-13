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Российские ведомства попросили договориться регулировать майнинг

Мишустин попросил согласовать позицию по майнингу и использованию цифрового рубля в России

Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил государственные ведомства согласовать позицию по регулированию майнинга и использованию цифрового рубля. Об этом говорится в сообщении правительства страны.

По поручению премьера Минфин, Центробанк (ЦБ), Росфинмониторинг, Федеральная налоговая служба и ФСБ до 19 декабря должны договориться о позиции по проектам законов, регулирующих майнинг и использование цифровых валют в международных расчетах.

Также Минфин и ЦБ должны до 1 декабря предложить правительству варианты использования цифрового рубля в бюджетном процессе. Мишустин подчеркнул, что в сложившихся условиях использование цифровых финансовых активов будет способствовать бесперебойной оплате за поставки товаров из-за рубежа и на экспорт.

Ранее Минфин сообщил, что международные переводы с использованием криптовалют могут начаться в 2023 году.

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Антон Похиляк
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