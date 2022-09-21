Британские читатели Daily Mail не оценили план Трасс о мерах поддержки энергокомпаний

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о мерах поддержки энергетических компаний для выживания предстоящей зимой. При этом читатели Daily Mail не оценили план политика и раскритиковали его в комментариях к статье, их слова появились также в Twitter.

Согласно новому плану, власти Британии постараются удерживать оптовые затраты компаний на уровне половины стоимости от их сезонного пика. «Мы позаботимся о том, чтобы бизнес был защищен от тех очень высоких цен, которые прогнозировались», — заявила Трасс. Политик добавила, что компаниям предоставят долгосрочную поддержку. Помимо этого, в стране будут помогать местному бизнесу в оплате счетов за электроэнергию. Премьер добавила, что власти предоставят скидки на оптовые расходы и всем небытовым потребителям.

В комментариях под материалом британцы не оценили новый план премьер-министра. В частности, пользователь Hampshire Reader посчитал план обычной тратой времени на компании, которые уже успели обанкротиться благодаря бывшему премьер-министру Борису Джонсону и «снисходительному лидерству богатых тори». В свою очередь, юзер с ником barry_brat написал: «Британцы вот-вот осознают, что правительство не может всех спасти».

Помимо этого, пользователь Jerry задался вопросом, можно ли прекратить вводить новые санкции против России и перестать финансировать «войны» президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, с 2019 года политики, находящиеся в палате парламента, только и делают, что тратят деньги.

В Twitter юзер с ником HerbiVore написал, что когда Трасс говорит о гражданах, она «говорит про богатых членов тори, которым уж точно ничего не угрожает», и не считается с простыми британцами, раскрывая свой новый план. При этом, как уточнил в шутку пользователь I Hate LeBron James, «потолок и без того смехотворно высоких цен» уже никак не помешает британцам.

Ранее британцы также раскритиковали экономическую политику страны. В статье для The Guardian обозреватель Уилл Хаттон оценил и прокомментировал позицию нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, подразумевающую ведение энергетической энергетической борьбы с Россией. Он отметил, что политика может привести к проблемам в стране. На статью также отреагировали читатели в Twitter.