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Блогерша показала способ завивки ресниц без щипцов и вызвала споры в сети

Блогерша Жасмин Чизвелл завила ресницы с помощью фена и вызвала споры в сети

Фото: @jasminechiswell

Блогерша Жасмин Чизвелл родом из графства Ланаркшир, Шотландия, показала способ завивки ресниц без щипцов и вызвала споры в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 16 миллионов подписчиков.

На размещенных кадрах девушка повторила лайфхак, увиденный ею в соцсетях. Так, во время нанесения туши она на несколько секунд направила струю воздуха из фена на ресницы, продемонстрировав, что с его помощью они приобрели загнутую форму.

В свою очередь, у пользователей указанный метод вызвал смешанную реакцию. «Этот способ изменил правила игры», «Мне нужно проверить его прямо сейчас», «Мои контактные линзы в ужасе», «Надеюсь, это был негорячий воздух», «Я попробовала. Пожалуйста, убедитесь, что воздух действительно холодный», — прокомментировали они.

Ранее в сентябре бьюти-редакторы назвали способы выпрямить волосы без утюжка. По словам экспертов, добиться указанного эффекта поможет обдувание подсушенных волос холодным воздухом по направлению от корней к кончикам. При этом для получения лучшего результата они посоветовали использовать при мытье головы шампунь и кондиционер для разглаживания прядей.

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Алина Гостева
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