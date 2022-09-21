Аналитик раскрыл влияние доллара на мировую экономику

Аналитик Васильев предупредил об ухудшении мировой экономики из-за укрепления доллара

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал о том, как воздействует курс доллара на мировую экономику. Его слова приводит агентство «Прайм».

Васильев раскрыл влияние доллара на мировую экономику и предупредил об ухудшении ее перспектив. Он напомнил, что укрепление американской валюты происходит благодаря ужесточению монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и возможной глобальной рецессии. Эксперт добавил, что почти вся стоимость сырья выражается в долларах, поэтому его укрепление повышает цены ресурсов и углубляет кризис.

Кроме того, монетарная политика ФРС приводит к росту долларовых процентных ставок, что увеличивает стоимость обслуживания займов. «Это ухудшает положение стран с высоким уровнем долга, особенно долларового долга», — подчеркнул аналитик. Поэтому возможное расширение кризиса может побудить власти сдерживать укрепление валюты США.