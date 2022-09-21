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Стоимость доллара подскочила до максимума за 20 лет

Стоимость доллара подскочила до максимума за 20 лет на фоне заявлений о мобилизации

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На торгах в среду, 21 сентября, стоимость доллара подскочило до нового максимума за 20 лет. Как сообщает Reuters, объявление частичной мобилизации в России потрясло рынки как раз перед очередным ожидаемым агрессивным повышением ставки Федеральной резервной системы США.

Индекс DXY, который отражает отношение доллара США к корзине из шести других основных валют, в ходе торгов прибавил более чем 0,5 процента и достиг отметки в 110,87, самого высокого уровня с 2002 года. В свою очередь европейские валюты пострадали от продаж на валютных рынках. Заявления Кремля усугубили озабоченность по поводу экономических перспектив региона, который уже сильно пострадал от сокращения Россией поставок газа в Европу.

В итоге евро упал до двухнедельного минимума в 0,9885 доллара. Фунт стерлингов, упавший на 0,4 процента, упал до нового 37-летнего минимума в 1,1304 доллара.

Ожидается, что ФРС поднимет процентные ставки в третий раз подряд.

В среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Он назвал решение адекватным существующим угрозам. Мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября.

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Платон Щукин
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