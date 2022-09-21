Стало известно об атаках российских войск на ВСУ иранскими боевыми дронами

«Русская Весна» сообщила, что российские военные атакуют ВСУ иранскими боевыми дронами

Российские войска активно атакуют Вооруженные силы Украины (ВСУ) иранскими боевыми дронами. Об этом сообщила «Русская Весна».

Отмечается, что оперативное командование украинской армии «Юг» заявляет об ударах беспилотников-камикадзе по целям в Днепропетровской и Николаевской областях.

Военный эксперт Борис Рожин в беседе с «Украиной.ру» отметил, что иранские дроны «Шахед-136» успешно зарекомендовали себя в Сирии, Ираке и Йемене и подтверждают свою боеспособность на Украине.

«Они хорошо работают по артиллерии противника, есть уничтоженные САУ, есть уничтоженные буксируемые орудия», — рассказал он.

30 августа газета The Washington Post сообщала, что Иран отправил в Россию беспилотные летательные аппараты, которые могут быть использованы на Украине. Предположительно, Тегеран поставил Москве устройства серий Mohajer-6 и Shahed в рамках договоренности о передаче сотен других иранских БПЛА различных типов.

