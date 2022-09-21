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Стало известно об атаках российских войск на ВСУ иранскими боевыми дронами

«Русская Весна» сообщила, что российские военные атакуют ВСУ иранскими боевыми дронами

Фото: Al Drago/ Reuters

Российские войска активно атакуют Вооруженные силы Украины (ВСУ) иранскими боевыми дронами. Об этом сообщила «Русская Весна».

Отмечается, что оперативное командование украинской армии «Юг» заявляет об ударах беспилотников-камикадзе по целям в Днепропетровской и Николаевской областях.

Военный эксперт Борис Рожин в беседе с «Украиной.ру» отметил, что иранские дроны «Шахед-136» успешно зарекомендовали себя в Сирии, Ираке и Йемене и подтверждают свою боеспособность на Украине.

«Они хорошо работают по артиллерии противника, есть уничтоженные САУ, есть уничтоженные буксируемые орудия», — рассказал он.

30 августа газета The Washington Post сообщала, что Иран отправил в Россию беспилотные летательные аппараты, которые могут быть использованы на Украине. Предположительно, Тегеран поставил Москве устройства серий Mohajer-6 и Shahed в рамках договоренности о передаче сотен других иранских БПЛА различных типов.

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Марина Совина
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