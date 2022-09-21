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Путин рассказал о сроке службы иностранных самолетов

Путин заявил о необходимости российских самолетов для авиации и их тиражировании

Фото: Boris Roessler / Globallookpress.com

Российская гражданская авиация сможет летать на иностранных самолетах еще два-три года, после чего будут необходимы отечественные машины. О сроке их службы президент страны Владимир Путин рассказал на встрече с руководителями инженерных школ. Его слова приводит РИА Новости.

Он указал, что российские самолеты есть уже сейчас, но их нужно «тиражировать и улучшать по качеству», в первую очередь двигатели. «Это востребовано прямо сейчас, сейчас нужны эти разработки», — добавил Путин.

Также президент порассуждал, что было бы дешевле и комфортнее покупать зарубежные самолеты, но «если сами не будем делать — свои двигатели никогда не появятся». «Здесь вот не было бы счастья, да несчастье помогло», — заявил глава государства, говоря о санкциях и уходе зарубежных компаний.

В начале сентября Владимир Путин заявил о грядущем «системном перевооружении» российской авиаотрасли и переходе на самолеты отечественного производства. Он пообещал, что в авиаотрасли появятся новые магистральные самолеты отечественного производства.

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Антон Похиляк
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